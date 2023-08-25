​Месси: «За время в «ПСЖ» самыми счастливыми моментами для меня были поездки в сборную Аргентины»

Звёздный форвард Лионель Месси не устаёт подчёркивать, что период в «ПСЖ» получился для него не самым успешным. Аргентинец выступал за клуб французской Лиги 1 в 2021-2023 годах.

«Переход в «Интер Майами» был семейным решением. Мы провели два трудных года в Париже. Правда в том, что всё прошло не очень хорошо. Самыми счастливыми моментами для меня были поездки в сборную Аргентины, потому что там я получал удовольствие. Я хотел оказаться в «Интер Майами» и найти то же самое», - сказал Месси Apple TV.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.