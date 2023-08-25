В «Монако» назвали условие, при котором будут готовы продать Головина

Директор «Монако» Тьяго Скуро высказался о возможной продаже российского полузащитника Александра Головина.

Скуро назвал Головина очень важным для «Монако» футболистом, которого продадут только при условии поступления очень выгодного предложения.

«К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения», — цитирует Скуро Metaratings.

Напомним, Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за монегасков два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 28 миллионов евро.