Мбаппе ответил на предложение «ПСЖ» о новом контракте

Форвард Килиан Мбаппе провел переговоры с руководством «ПСЖ» о подписании нового контракта. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Рамон Альварес де Мон, итогом беседы сторон стал отказ 24-летнего игрока от пролонгации сотрудничества.

В связи с этим глава парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи в ближайшее время определится с дальнейшей судьбой нападающего. Не исключено, что Мбаппе попытаются продать в последние дни трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Килиана заинтересован мадридский «Реал». Действующий контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Мбаппе выбрал между «Реалом» и «ПСЖ»