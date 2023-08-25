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Чемпионат Франции. Лига 1

«Для него всё кончено»: Дюгарри раскритиковал звезду «ПСЖ»

25 Августа 2023 • 10:46 Комментировать

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказал мнение о полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти.

«Верратти уже 31 год, для него все кончено. Он находился в «ПСЖ» 11 лет, но так и не понял, что такое карьера и жизнь футболиста. Марко обладает талантом и умеет многое делать на поле. Но я не назову его идеальным спортсменом. На протяжении 11 лет он пускал пыль в глаза боссам клуба, продлевая свой контракт. Все в клубе были ослеплены его талантом», - цитирует Кристофа RMC Sport.

Напомним, что Марко Верратти играет за парижский коллектив с 2012 года. Его контракт истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Дюгарри Марко Верратти
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