«Для него всё кончено»: Дюгарри раскритиковал звезду «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказал мнение о полузащитнике «ПСЖ» Марко Верратти.

«Верратти уже 31 год, для него все кончено. Он находился в «ПСЖ» 11 лет, но так и не понял, что такое карьера и жизнь футболиста. Марко обладает талантом и умеет многое делать на поле. Но я не назову его идеальным спортсменом. На протяжении 11 лет он пускал пыль в глаза боссам клуба, продлевая свой контракт. Все в клубе были ослеплены его талантом», - цитирует Кристофа RMC Sport.

Напомним, что Марко Верратти играет за парижский коллектив с 2012 года. Его контракт истекает в 2026 году.