Сиссоко может перейти в турецкий клуб

Французский хавбек Мусса Сиссоко может покинуть «Нант» до закрытия летнего трансферного окна. Согласно данным журналистов Lequipe, интерес к 34-летнему исполнителя проявляет один из турецких клубов.

Сиссоко связан контрактными обязательствами с «Нантом» до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 Мусса поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча. В стартовавшем сезоне полузащитник на поле не появлялся, проведя два матча на скамейке запасных.