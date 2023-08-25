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Сиссоко может перейти в турецкий клуб

25 Августа 2023 • 08:10 Комментировать

Французский хавбек Мусса Сиссоко может покинуть «Нант» до закрытия летнего трансферного окна. Согласно данным журналистов Lequipe, интерес к 34-летнему исполнителя проявляет один из турецких клубов.

Сиссоко связан контрактными обязательствами с «Нантом» до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 Мусса поучаствовал в 44 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча. В стартовавшем сезоне полузащитник на поле не появлялся, проведя два матча на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Мусса Сиссоко Нант трансферы футбола - лето 2023
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