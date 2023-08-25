«Нант» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В рамках третьего тура чемпионата Франции по футболу «Нант» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нант - Монако
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Протокол игры
|(1:0) Мохамед Мостафа5'
|(2:0) Кастеллетто Жан-Шарль15'
|27'Минамино Такуми (2:1)
Дескамп Реми•Пьер-Габриэль Ронаэль•Паллуа Николя•Кастеллетто Жан-Шарль• 7'Коко Маркус•Чиривелья Педро•Дуглас Гомес•Мерлин Квентин•Саймон Мозес•Мохамед Мостафа•Бамба Абдул-Кадер
Кён Филипп•Синго Вилфред• 9'Закария Денис•Магасса Сунгуту•Скардовелли Вандерсон•Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Камара Мохамед•Минамино Такуми•Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам
25 августа. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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