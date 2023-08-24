Камерунский нападающий Карл Токо-Экамби переезжает из французского «Лиона» в чемпионат Саудовской Аравии.

Официальный сайт «Олимпика» подтвердил трансфер участника ЧМ-2022 в клуб «Абха». Сообщается, что сумма сделки составит 1,5 миллиона евро, которая может увеличиться до двух миллионов при выплате бонусов.

Напомним, что Токо-Экамби присоединился к «Лиону» в 2020 году, проведя в составе клуба 114 матчей и забив 38 голов. Также форвард выступал за «Ренн», «Вильярреал», «Анже» и «Сошо». Партнёрами 30-летнего камерунца в «Абхе» станут Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Чиприан Татарушану.