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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» подтвердил переход Токо-Экамби в клуб из Саудовской Аравии официально

24 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
Аль-Таавун Бурайда
...
Абха
Через 22 ч. 33 мин.

Камерунский нападающий Карл Токо-Экамби переезжает из французского «Лиона» в чемпионат Саудовской Аравии.

Официальный сайт «Олимпика» подтвердил трансфер участника ЧМ-2022 в клуб «Абха». Сообщается, что сумма сделки составит 1,5 миллиона евро, которая может увеличиться до двух миллионов при выплате бонусов.

Напомним, что Токо-Экамби присоединился к «Лиону» в 2020 году, проведя в составе клуба 114 матчей и забив 38 голов. Также форвард выступал за «Ренн», «Вильярреал», «Анже» и «Сошо». Партнёрами 30-летнего камерунца в «Абхе» станут Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Чиприан Татарушану.

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Лион Карл Токо-Экамби трансферы футбола - лето 2023 Абха
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