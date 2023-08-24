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​Мбаппе продолжает переговоры с «ПСЖ»

24 Августа 2023 • 16:50 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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26.08 22:00

Нападающий Килиан Мбаппе продолжает переговоры с «ПСЖ». Об этом сообщается на сайте Sky Sports.

Мбаппе не покинет «ПСЖ» бесплатно, и здесь есть два варианта – он может согласиться на активацию опции продления действующего контракт ещё на один год (до конца июня 2025 года) или подписать новое трудовое соглашение.

Напомним, что предсезонное турне и первый матч нового сезона 24-летний Мбаппе пропустил. Звёздного форварда отстраняли от команды из-за нежелания продлевать контракт. Позже лёд между Килианом и клубом начал таять, и футболиста восстановили в первой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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