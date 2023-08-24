​Дешам допускает вызов Бенжамена Менди в сборную Франции после оправдательного приговора

Недавно Бенжамен Менди был признан невиновным в целом ряде преступлений сексуального характера. Вскоре после этого 29-летний футболист обзавёлся клубной пропиской, подписав контракт с «Лорьяном».

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам допускает вызов Бенжамена Менди в команду.

«С того момента, как правосудие признало его невиновным, я не понимаю, почему я должен считать его тем, кого нельзя рассматривать для вызова. Хотя этот вопрос не стоит на повестке дня», - слова Дешама приводит French Football Weekly.

Стоит сказать, что разбирательство в отношении Бенжамена Менди длилось несколько лет.