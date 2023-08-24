Вейналдум выбирает между двумя чемпионатами

Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум может покинуть «ПСЖ» в нынешнее трансферное окно, об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, в услугах 32-летнего исполнителя заинтересованы клубы из чемпионатов Саудовской Аравии и Турции.

В прошлом сезоне Джорджиньо выступал на правах аренды за «Рому». Нидерландец принял участие в 14 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет два забитых мяча.

Срок трудового договора Вейналдума с парижским грандом истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.