Месси объяснил, почему ушёл из «ПСЖ»

Звездный нападающий Лионель Месси вспомнил о периоде карьеры во французском «ПСЖ».

«В Париже я провел два непростых сезона. Там было не все хорошо, это многого стоило мне. Поэтому я решил перейти в «Интер Майами», чтобы ощутить наслаждение от повседневной жизни, как это было в «Барселоне». По многим причинам было решено, что я уйду из «ПСЖ» и присоединюсь к «Интер Майами». Могу сказать, что я не ошибся с выбором», - приводит слова 36-летнего форварда Tyc Sports.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в «Интер Майами» этим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года.