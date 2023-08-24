Лучший бомбардир «Лиона» не сыграет с «ПСЖ»

Центрфорвард «Лиона» Александр Ляказетт не поможет своей команде в ближайших двух поединках чемпионата Франции из-за дисквалификации.

32-летний французский голеадор получил наказание за красную карточку в поединке второго тура Лиги 1 против «Монпелье», который его команда крупно проиграла со счетом 1:4. Александр в одном из моментов грубо сфолил на сопернике, за что был удален с поля.

Таким образом, Ляказетт пропустит игры против «Ниццы» и столичного «ПСЖ».

В прошлом сезоне Александр стал лучшим бомбардиром «Лиона» в чемпионате Франции. Нападающий записал на свой счет 27 голов в 35 поединках.