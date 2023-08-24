Луис Энрике: «Игрокам «ПСЖ» потребуется время, чтобы привыкнуть к моим требованиям»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями от первых месяцев работы в клубе.

Испанский специалист возглавил парижский коллектив перед началом текущего сезона. В двух стартовых турах Лиги 1 парижане набрали всего два очка, сыграв вничью с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1).

«Я бы сказал, что всё складывается позитивно. Игрокам требуется время, чтобы лучше узнать друг друга, научиться взаимодействовать и привыкнуть к моим тренерским требованиям.

Мне очень понравилась атмосфера «Парк де Пренс». Надеюсь, мы сможем отплатить болельщикам хорошей игрой, множеством забитых голов и победами в матчах», – цитируют французские СМИ Энрике.