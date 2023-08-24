Сразу шестеро игроков «Бреста» застряли в лифте перед матчем с «Гавром»

Невероятная история, грозившая превратиться в фарс, случилась в Гавре с игроками пожаловавшего туда на матч Лиги 1 «Бреста». Перед началом игры сразу шестеро футболистов «Бреста» застряли в лифте теля, в котором остановились по прибытию в Гавр.

Ситуация грозила реальным недобором игроков в стартовом составе, но пожарники Гавра вызволили пленников лифта через сорок минут.

Отблагодарили их гости, однако, очень своеобразным способом, одержав гостевую победу со счетом 2:1. И теперь «Брест» - одна из двух команд чемпионата наряду с «Монако», выигравших оба стартовых матча.