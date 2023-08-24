Дешам: «Рад, что ситуация Мбаппе в «ПСЖ» нормализовалась»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о положении дел Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Нападающий отказался продлевать контракт, истекающий в следующем году, чем вызвал негодование руководства «Пари Сен-Жермен». За последнее время отношения между клубом и звёздным игроком улучшились, и недавно француз вернулся на поле.

«Ситуация была трудной, но сейчас всё нормализовалось. Считаю, что это здорово. От этого выиграет и сборная Франции, и сам Килиан, и «ПСЖ».

Призывал ли я Мбаппе вновь играть в «ПСЖ»? Нет, я не вмешиваюсь, у меня другие обязанности. Я общаюсь с ним, как и с другими футболистами, но это его карьера. Я могу лишь дать совет, если меня об этом попросят», – цитирует L'Equipe Дешама.