Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам: «Рад, что ситуация Мбаппе в «ПСЖ» нормализовалась»

24 Августа 2023 • 01:49 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.58 X 4.30 2 5.50
26.08 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о положении дел Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Нападающий отказался продлевать контракт, истекающий в следующем году, чем вызвал негодование руководства «Пари Сен-Жермен». За последнее время отношения между клубом и звёздным игроком улучшились, и недавно француз вернулся на поле.

«Ситуация была трудной, но сейчас всё нормализовалось. Считаю, что это здорово. От этого выиграет и сборная Франции, и сам Килиан, и «ПСЖ».

Призывал ли я Мбаппе вновь играть в «ПСЖ»? Нет, я не вмешиваюсь, у меня другие обязанности. Я общаюсь с ним, как и с другими футболистами, но это его карьера. Я могу лишь дать совет, если меня об этом попросят», – цитирует L'Equipe Дешама.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дидье Дешам Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
03:26 · Франция. Лига 1
Сразу шестеро игроков «Бреста» застряли в лифте перед матчем с «Гавром»
01:49 · Франция. Лига 1
Дешам: «Рад, что ситуация Мбаппе в «ПСЖ» нормализовалась»
01:04 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько может заработать «Интер» на продаже Корреа в «Марсель»
00:25 · Италия. Серия А
«Марсель» надеется закрыть сделку по Хоакину Корреа в четверг
23 Августа
23:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» не готов отпускать Коло-Муани в «ПСЖ» в обмен на Экитике
23:17 · Италия. Серия А
«Марсель» и «Интер» начали переговоры по Хоакину Корреа слухи
23:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» может сделать предложение по Мбаппе после ближайшего матча «ПСЖ» слухи
22:13 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не продвинулся в переговорах с Мбаппе
22:02 · Италия. Серия А
​Названо условие возвращения Алексиса Санчеса в «Интер»
20:44 · Англия. Премьер-лига
​Доку подписал контракт с «Манчестер Сити» - клуб выплатит 65 млн евро
16:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо отреагировал на интерес со стороны французского топ-клуба
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Головина Клюев считает, что российским футболистам необходимо стремиться в Европу
14:23 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Звал ли Жиго обратно в «Спартак»? Нет, не звал»
13:14 · Франция. Лига 1
Абдуллина прокомментировала трансфер в «Париж»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»
Все новости
Рекомендуем