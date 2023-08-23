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​Мбаппе не попал в топ-3 на выборах капитана «ПСЖ»

23 Августа 2023 • 15:55 Комментировать

В «ПСЖ» состоялось голосование по выбору капитана команды. Как сообщает RMC Sport, первое место занял защитник Маркиньос, который в последние годы и носил повязку. Вторым игроком по числу голосов стал Данилу Перейра, а третьим – Преснел Кимпембе. Звёздный форвард Килиан Мбаппе, которого слухи продолжают связывать с «Реалом», занял только четвёртое место в голосовании.

Напомним, что недавно Мбаппе был восстановлен в первой команде «ПСЖ». Ранее 24-летнего нападающего отстраняли от работы по причине нежелания продлевать контракт. Действующий трудовой договор Килиана рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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