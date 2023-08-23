Абдуллина прокомментировала трансфер в «Париж»

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина высказалась о переходе из лондонского «Челси» во французский «Париж». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2023/2024.

«Я очень дорожу временем, которое провела в «Челси». Нахождение в этом клубе помогло мне стать сильнее. Я испытала незабываемые эмоции от выигранных титулов. Но настал момент попробовать себя в другом клубе. Рада пополнить ряды «Парижа». Это важный шаг в моей карьере», - передает слова Абдуллиной пресс-служба сборной России.

Напомним, что за лондонскую команду Алсу выступала с 2021 года. Вместе с «синими» она дважды становилась чемпионкой Англии.