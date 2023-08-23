Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась»

Известный в прошлом французский полузащитник Жером Ротен высказался о ситуации вокруг звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. И это очень хорошо. Нынешний состав «ПСЖ» подходит Килиану. Уверен, что новый главный тренер Луис Энрике приложил усилия, чтобы сохранить игрока в Париже», - передает слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что чуть больше недели назад Мбаппе вернулся к тренировкам с первой командой. В матче второго тура Лиги 1 против «Тулузы» 24-летний нападающий отметился забитым мячом.

Контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года.