Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась»

23 Августа 2023 • 12:16 Комментировать

Известный в прошлом французский полузащитник Жером Ротен высказался о ситуации вокруг звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. И это очень хорошо. Нынешний состав «ПСЖ» подходит Килиану. Уверен, что новый главный тренер Луис Энрике приложил усилия, чтобы сохранить игрока в Париже», - передает слова Ротена RMC Sport.

Напомним, что чуть больше недели назад Мбаппе вернулся к тренировкам с первой командой. В матче второго тура Лиги 1 против «Тулузы» 24-летний нападающий отметился забитым мячом.

Контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
13:14 · Франция. Лига 1
Абдуллина прокомментировала трансфер в «Париж»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»
12:38 · Англия. Премьер-лига
У «Монако» есть устная договорённость по трансферу Балогуна
12:16 · Франция. Лига 1
Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась»
11:57 · Франция. Лига 1
«Аль-Араби» готовится сделать предложение по трансферу Верратти
10:39 · Англия. Премьер-лига
Тодибо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что Магуайр остаётся
10:33 · Англия. Премьер-лига
Доку проходит медосмотр в «Манчестер Сити»
10:13 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани пытается ускорить свой трансфер в «ПСЖ»
08:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» прервал переговоры по Баркола - названа причина
08:31 · Франция. Лига 1
Фати: «Дембеле лучше Зидана»
08:25 · Испания. Ла Лига
«Лион» согласовывает трансфер полузащитника «Бетиса»
08:19 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» выбрали капитана команды
07:58 · Франция. Лига 1
Кондогбия выбыл из строя на шесть недель
02:43 · Испания. Ла Лига
Мбаппе может выступить с заявлением о своём будущем после ближайшего матча «ПСЖ»
00:57 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Ахли» не вёл переговоров по Верратти»
Все новости
Рекомендуем