«Аль-Араби» готовится сделать предложение по трансферу Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал объектом интереса нового клуба из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонку за итальянцем включился «Аль-Араби».

Источник сообщает, что команда в ближайшее время готовится сделать первое предложение по трансферу Верратти. Ранее на полузащитника претендовал «Аль-Ахли» Джидда, но этот клуб до сих пор не удовлетворил финансовые требования «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро.

Сам Верратти открыт к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» и отправится за большой зарплатой в Саудовскую Аравию. В парижской команде итальянец выступает с лета 2012 года.