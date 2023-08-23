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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Араби» готовится сделать предложение по трансферу Верратти

23 Августа 2023 • 11:57 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
26.08 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти стал объектом интереса нового клуба из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонку за итальянцем включился «Аль-Араби».

Источник сообщает, что команда в ближайшее время готовится сделать первое предложение по трансферу Верратти. Ранее на полузащитника претендовал «Аль-Ахли» Джидда, но этот клуб до сих пор не удовлетворил финансовые требования «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро.

Сам Верратти открыт к тому, чтобы покинуть «ПСЖ» и отправится за большой зарплатой в Саудовскую Аравию. В парижской команде итальянец выступает с лета 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023
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