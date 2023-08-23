«ПСЖ» прервал переговоры по Баркола - названа причина

Нападающий «Лиона» Брэдли Баркола вряд ли перейдет в столичный «ПСЖ» этим летом. По сообщениям инсайдера Танзи Лоика, парижане отказались от дальнейших переговоров по трансферу игрока.

Чемпион Франции недоволен тем, что «ткачи» никак не определятся с точной суммой отступных за переход 20-летнего футболиста. Переговоры могут возобновиться, если у «Лиона» будет четкая позиция по данному вопросу.

Трудовое соглашение Баркола с «ткачами» рассчитано до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Брэдли забил семь голов и отдал десять ассистов в 35 играх.