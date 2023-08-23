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Чемпионат Франции. Лига 1

Игроки «ПСЖ» выбрали капитана команды

23 Августа 2023 • 08:19 Комментировать

Во вторник, 22 августа, футболисты «ПСЖ» провели анонимное голосование, в ходе которого выбрали капитана команды. По сообщениям издания Lequipe, в нем победил бразильский защитник Маркиньос.

В нынешнем сезоне южноамериканец уже выходил на поле с капитанской повязкой в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1). В игре с «Лорьяном» капитаном команды был Данило.

Маркиньос выступает за французский гранд с 2013 года. В общей сложности бразилец провел в составе парижского коллектива 407 поединков, записав на свой счет 38 забитых мячей и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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