Игроки «ПСЖ» выбрали капитана команды

Во вторник, 22 августа, футболисты «ПСЖ» провели анонимное голосование, в ходе которого выбрали капитана команды. По сообщениям издания Lequipe, в нем победил бразильский защитник Маркиньос.

В нынешнем сезоне южноамериканец уже выходил на поле с капитанской повязкой в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1). В игре с «Лорьяном» капитаном команды был Данило.

Маркиньос выступает за французский гранд с 2013 года. В общей сложности бразилец провел в составе парижского коллектива 407 поединков, записав на свой счет 38 забитых мячей и десять результативных передач.