Кондогбия выбыл из строя на шесть недель

Хавбек «Марселя» Жоффрей Кондогбия выбыл на длительный отрезок времени из-за повреждения, полученного по ходу встречи второго тура чемпионата Франции против «Метца».

По сообщениям журналистов Lequipe, у 30-летнего футболиста диагностирован вывих колена. На полное восстановление игроку понадобится порядка шести недель.

Полузащитник перешел в «Марсель» из мадридского «Атлетико» этим летом, заключив трудовое соглашение до 2027 года.

В минувшем сезоне Кондогбия принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.