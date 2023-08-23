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Чемпионат Франции. Лига 1

Кондогбия выбыл из строя на шесть недель

23 Августа 2023 • 07:58 Комментировать

Хавбек «Марселя» Жоффрей Кондогбия выбыл на длительный отрезок времени из-за повреждения, полученного по ходу встречи второго тура чемпионата Франции против «Метца».

По сообщениям журналистов Lequipe, у 30-летнего футболиста диагностирован вывих колена. На полное восстановление игроку понадобится порядка шести недель.

Полузащитник перешел в «Марсель» из мадридского «Атлетико» этим летом, заключив трудовое соглашение до 2027 года.

В минувшем сезоне Кондогбия принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жоффрей Кондогбия
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