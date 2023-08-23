Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: «Аль-Ахли» не вёл переговоров по Верратти»

23 Августа 2023 • 00:57 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль Ахдоуд
24.08 21:00

«Аль-Ахли» не вступал в переговоры по полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Несмотря на слухи о намерении саудовского клуба приобрести 30-летнего футболиста, никакие обсуждения по этому вопросу не велись, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «Аль-Ахли» не связывался ни с руководством «ПСЖ», ни с окружением Верратти. Единственным представителем чемпионата Саудовской Аравии, претендующим на звёздного итальянца, остаётся «Аль-Хиляль», месяц назад согласовавший с игроком личные условия сотрудничества.

Контракт Марко Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне хавбек не принял участия ни в одном из двух матчей команды Луиса Энрике в Лиге 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ АХДОУД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
00:57 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Ахли» не вёл переговоров по Верратти»
00:19 · Франция. Лига 1
Вингер «Лиона» решил перейти в «ПСЖ»
22 Августа
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает возможность подписания Кудуса и Шерки в последние дни трансферного окна
22:51 · Франция. Лига 1
В «Аль-Ахли» передумали подписывать Верратти
22:41 · Италия. Серия А
«Лацио» предложил 15 млн евро за Гендузи – «Марсель» требует больше слухи
21:32 · Италия. Серия А
​Гендузи может усилить клуб Серии А
21:29 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры по аренде форварда «ПСЖ»
18:14 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» пока не получал нового предложения по Коло-Муани слухи
16:29 · Испания. Ла Лига
Фернандес: «Мечтой Мбаппе всегда был «Реал»
15:00 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» покупает вингера за 65 млн евро
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» покупает замену Марезу за 60 миллионов евро
21 Августа
20:15 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой контракт «Страсбург» предлагал Захаряну слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» и «Айнтрахт» претендуют на Экитике
17:01 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» хочет купить ещё одного игрока «ПСЖ» слухи
13:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ждёт, когда «Лион» повесит ценник на Баркола
Все новости
Рекомендуем