Романо: «Аль-Ахли» не вёл переговоров по Верратти»

«Аль-Ахли» не вступал в переговоры по полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Несмотря на слухи о намерении саудовского клуба приобрести 30-летнего футболиста, никакие обсуждения по этому вопросу не велись, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «Аль-Ахли» не связывался ни с руководством «ПСЖ», ни с окружением Верратти. Единственным представителем чемпионата Саудовской Аравии, претендующим на звёздного итальянца, остаётся «Аль-Хиляль», месяц назад согласовавший с игроком личные условия сотрудничества.

Контракт Марко Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне хавбек не принял участия ни в одном из двух матчей команды Луиса Энрике в Лиге 1.