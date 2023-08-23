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Чемпионат Франции. Лига 1

Вингер «Лиона» решил перейти в «ПСЖ»

23 Августа 2023 • 00:19 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
27.08 21:00

Футболист «Лиона» Брэдли Баркола намерен пополнить ряды «Пари Сен-Жермен».

20-летний игрок давно интересен парижанам, однако трансферный запрос «Лиона» ранее отпугивал руководство действующих чемпионов Франции. По заявлениям журналиста Лоика Танзи, теперь на трансфере решил настоять сам Баркола, сообщивший своему клубу о желании перебраться в «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна. Гранд Лиги 1 заинтересован в подписании молодого вингера, но для начала планирует завершить подписание нападающего Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Брэдли Баркола в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани Брэдли Баркола
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