Вингер «Лиона» решил перейти в «ПСЖ»

Футболист «Лиона» Брэдли Баркола намерен пополнить ряды «Пари Сен-Жермен».

20-летний игрок давно интересен парижанам, однако трансферный запрос «Лиона» ранее отпугивал руководство действующих чемпионов Франции. По заявлениям журналиста Лоика Танзи, теперь на трансфере решил настоять сам Баркола, сообщивший своему клубу о желании перебраться в «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна. Гранд Лиги 1 заинтересован в подписании молодого вингера, но для начала планирует завершить подписание нападающего Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Брэдли Баркола в 18 млн евро.