В «Аль-Ахли» передумали подписывать Верратти

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти вряд ли перейдёт в «Аль-Ахли».

Саудовский клуб уже достиг принципиальной договорённости с итальянцем, однако позднее окружение хавбека решило внести изменения в условия сделки. Если верить информации журналиста Лоика Танзи, в связи с этими обстоятельствами «Аль-Ахли» отказался от идеи приглашения Верратти, решив сосредоточиться на других трансферных целях.

«Пари Сен-Жермен» оценивает 30-летнего игрока в 80 млн евро. Интерес к Верратти, по слухам, также проявляют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико» и саудовский «Аль-Хиляль».