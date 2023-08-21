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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» хочет купить ещё одного игрока «ПСЖ» слухи

21 Августа 2023 • 17:01 Комментировать

«Аль-Хиляль» рассматривает вариант с покупкой итальянского полузащитника Марко Верратти, об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии готов платить игроку 50 миллионов евро в год, а предложение французской команде в размере 30 миллионов евро было отклонено.

Контракт 30-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Ранее саудовский клуб пополнил бразильский нападающий Неймар, который выступал за столичный клуб на протяжении последних шести лет. Сумма трансфера составила 90 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023 Аль-Хиляль Эр-Рияд
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