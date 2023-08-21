Килиан Мбаппе пропустил предсезонный тур и первый матч сезона Лиги 1 – игрока отстраняли от команды по причине отказа от продления контракта. Дело в том, что «ПСЖ» не хочет терять Мбаппе бесплатно следующим летом. Впрочем, недавно футболиста восстановили в первой команде, и на выходных он сыграл против «Тулузы». При этом далеко не факт, что Килиан договорится о пролонгации трудового соглашения с «ПСЖ».

Как сообщает The Times, Мбаппе и «ПСЖ» договорились о том, что если футболист не продлит контракт, то он откажется от предусмотренных для него бонусов в 100 миллионов евро. Эта сумма эквивалентна минимальной сумме, которую гранд Лиги 1 запрашивал за продажу Килиана в июле.

«ПСЖ» решил, за какую сумму продаст Мбаппе – ценник огромный

«Реал» готовит предложение по Мбаппе – названа сумма