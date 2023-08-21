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Чемпионат Франции. Лига 1

​Раскрыта тайная договорённость между Мбаппе и «ПСЖ» слухи

21 Августа 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Килиан Мбаппе пропустил предсезонный тур и первый матч сезона Лиги 1 – игрока отстраняли от команды по причине отказа от продления контракта. Дело в том, что «ПСЖ» не хочет терять Мбаппе бесплатно следующим летом. Впрочем, недавно футболиста восстановили в первой команде, и на выходных он сыграл против «Тулузы». При этом далеко не факт, что Килиан договорится о пролонгации трудового соглашения с «ПСЖ».

Как сообщает The Times, Мбаппе и «ПСЖ» договорились о том, что если футболист не продлит контракт, то он откажется от предусмотренных для него бонусов в 100 миллионов евро. Эта сумма эквивалентна минимальной сумме, которую гранд Лиги 1 запрашивал за продажу Килиана в июле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Августа 2023 в 17:03
ай.. ты зин на грубосць нарываисси.. (с).. шчую-шчую.. А-ха-ха-ха! )))
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