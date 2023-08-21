«ПСЖ» ждёт, когда «Лион» повесит ценник на Баркола

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером полузащитника Брэдли Баркола. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, «Лион» открыл двери для продажи своего футболиста, но парижане продолжают ждать, когда на футболиста будет повешен ценник. До этого момента «ПСЖ» не хочет делать предложение.

Баркола в данный момент также интересен лондонскому «Челси», но в гонке пока лидирует именно «ПСЖ». Брэдли открыт к уходу из «Лиона» и ожидает, когда его трансфер будет согласован.

Баркола в прошлом сезоне записал на свой актив 5 голов и 8 результативных передач в чемпионате Франции. В двух матчах нового сезона Брэдли не отметился результативными действиями.