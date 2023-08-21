«Лион» обратился к «ПСЖ» за трансфером нападающего

«Лион» нацелился на форварда «ПСЖ» Уго Экитике, который этим летом хочет покинуть парижскую команду и отправиться туда, где ему гарантируют стабильную игровую практику. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, несмотря на интерес «Лиона», сделка далека от завершения.

У «детей» не так много шансов провернуть трансфер, ведь Экитике также интересен и зарубежным клубам. За ситуацией вокруг Уго следят такие команды, как лондонский «Вест Хэм», франкфуртский «Айнтрахт» и «Милан».

В прошлом сезоне Экитике забил 3 гола и отдал 4 ассиста в чемпионате Франции. Уго перебрался в Париж лишь прошлым летом из «Реймса».