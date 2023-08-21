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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» обратился к «ПСЖ» за трансфером нападающего

21 Августа 2023 • 13:11 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
26.08 22:00

«Лион» нацелился на форварда «ПСЖ» Уго Экитике, который этим летом хочет покинуть парижскую команду и отправиться туда, где ему гарантируют стабильную игровую практику. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, несмотря на интерес «Лиона», сделка далека от завершения.

У «детей» не так много шансов провернуть трансфер, ведь Экитике также интересен и зарубежным клубам. За ситуацией вокруг Уго следят такие команды, как лондонский «Вест Хэм», франкфуртский «Айнтрахт» и «Милан».

В прошлом сезоне Экитике забил 3 гола и отдал 4 ассиста в чемпионате Франции. Уго перебрался в Париж лишь прошлым летом из «Реймса».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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