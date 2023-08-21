«ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубе

Боссы «ПСЖ» уверены в том, что звездный форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Такой информацией поделился журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Уверенность в совместном будущем появилась после недавней беседы президента парижан Нассера Аль-Хелаифи с 24-летним нападающим. В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» до закрытия текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел один поединок и забил гол. Срок действующего контракта между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом следующего года.