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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубе

21 Августа 2023 • 10:58 Комментировать

Боссы «ПСЖ» уверены в том, что звездный форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Такой информацией поделился журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Уверенность в совместном будущем появилась после недавней беседы президента парижан Нассера Аль-Хелаифи с 24-летним нападающим. В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе не перейдет в мадридский «Реал» до закрытия текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел один поединок и забил гол. Срок действующего контракта между Мбаппе и «ПСЖ» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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