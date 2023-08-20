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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» приобрёл форварда «Монпелье» за 30 млн евро официально

20 Августа 2023 • 22:07 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
26.08 22:00

Серебряный призёр минувшего сезона чемпионата Франции, «Ланс» приобрёл у «Монпелье» 20-летнего французского нападающего Элье Ваи. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Молодой футболист подписал контракт с новым клубом на пять ближайших сезонов. Его переход обошёлся «Лансу» в 30 млн евро.

Форвард в рамках прошедшего сезона провёл за «Монпелье» 33 матча Лиги 1. В них ему удалось отличиться 19 раз и шесть раз оформить ассист.

Напомним, что «Ланс» в грядущем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

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ПСЖ ЛАНС
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