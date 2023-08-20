Серебряный призёр минувшего сезона чемпионата Франции, «Ланс» приобрёл у «Монпелье» 20-летнего французского нападающего Элье Ваи. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Молодой футболист подписал контракт с новым клубом на пять ближайших сезонов. Его переход обошёлся «Лансу» в 30 млн евро.

Форвард в рамках прошедшего сезона провёл за «Монпелье» 33 матча Лиги 1. В них ему удалось отличиться 19 раз и шесть раз оформить ассист.

Напомним, что «Ланс» в грядущем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.