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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин вышел в старте, а «Монако» разгромил «Страсбург» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

20 Августа 2023 • 22:01 Комментировать
Монако
3:0
Страсбург
окончен

«Монако» и «Страсбург» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч второго тура Лиги 1 состоялся 20 августа на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако3:0Страсбург
(1:0) Минамино Такуми20'  
(2:0) Минамино Такуми36'  
(3:0) Бен-Йеддер Виссам58'  
Кён ФилиппСинго ВилфредЗакария Денис 88' (Якобс Исмаил ( 88') Магасса СунгутуСкардовелли ВандерсонФофана ЮссуфКамара Мохамед  47' 69' (Матазо Элио ( 69') Кайо Энрике 88' (Матсима Крислен ( 88') Минамино Такуми 79' (Дьятта Крепен ( 79') Бен-Йеддер ВиссамГоловин Александр  35' 79' (Аклиуш Манес ( 79')
Запасные: Боаду МиронМаецки РадославАгилар РубенБен Сехир Элиссе
Селс МатцДукуре Исмаэль 79' (Сеная Марвин ( 79') Ньямси ЖерзиноАбакар СиллаГильберт ФредерикДиарра ХабибДеминге ДжессиБеллегард Жан-Рикнер  85'Делен Тома 79' (Сиссоко Ибраима ( 79') Мотиба Лебо 59' (Баква Дилан ( 59') Гамейро Кевин 59' (Angelo Borges ( 59')
Запасные: Перрен ЛюкаБеллаароуч АлааМванга ЖуниорПрчич Саньин
20 августа. Стадион "Луи II".

 

Шестой сезон в составе «Монако» Александр Головин открыл матчем с шестью мячами. Мы увидели веселейший «Монако» Ади Хюттера, который может в любой момент забить и пропустить. С «Клермоном» было 4:2, что со «Страсбургом»? Эксперты в один голос утверждали, что будет пробит тотал (забито три мяча), и ждали в старте Головина. Этот прогноз сбылся сразу, Александр начал матч с первых минут.

А «Монако» начал матч с тотального владения (80 на 20). Не торопились хозяева, события не форсировали, прощупывали оборону в позиционном наступлении. Довольно вяло смотрелась вся эта картина, разбавил которую дальним ударом Александр Головин. В створ он не попал, зато, кажется, взбодрил Такуми Минамино. Через пару минут японец сделал гол, причём именно сделал – от начала до конца.

Минамино сначала попытался выполнить обостряющую передачу, но Силла совершил перехват. Тут же сам Такуми вступил в отбор, отвоевал себе мяч и нанёс классный дальний удар, с которым Селс не справился – 1:0. «Страсбург» отошёл от шока через 10 минут и мог счёт сравнивать. Лебо Мотиба выиграл воздух после флангового кросса и пробил головой с пяти метров, каким-то чудом не попав в створ. Загубили свой шанс гости, за что и были наказаны Минамино. В конце тайма японец забил вторым ударом в створ ворот.

Кайо Энрике совершил отбор на чужой половине поля, осмотрелся и через паузу выдал шикарный кросс, замкнул который Такуми Минамино – 2:0. Очень тонкий тайминг и 100-процентная реализация японца. Таким и запомнился первый тайм. А уже во втором (на исходе получаса игры) «Монако» сверкнул ещё разок, доведя дело до разгрома. Камара перехватил мяч и выдал классный пас на ход Минамино, Такуми жадничать не стал и вывел Бен-Йеддера на ударную позицию, капитан «Монако» не подвёл – 3:0.

Хозяева продолжили куражиться. Через правый фланг пришли теперь, Вандерсон прострелил к линии штрафной площади, откуда Минамино пробил в одно касание. Мяч пролетел рядом со штангой. Затем уже Виссам Бен-Йеддер отбросил мяч под удар свежему Матазо, Элиот хлёстко пальнул в угол метров с 20, однако тут голкипер «Страсбурга» Матц Селс сыграл очень круто, в кошачьем прыжке достав мяч.

Вторая победа «Монако» на старте французского сезона. В этот раз обошлось без нервов, Головин и компания очень уверенно разобрались со «Страсбургом» на своём поле.

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Монако Страсбург
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