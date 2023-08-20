Головин вышел в старте, а «Монако» разгромил «Страсбург» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

«Монако» и «Страсбург» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч второго тура Лиги 1 состоялся 20 августа на стадионе «Луи II».

Шестой сезон в составе «Монако» Александр Головин открыл матчем с шестью мячами. Мы увидели веселейший «Монако» Ади Хюттера, который может в любой момент забить и пропустить. С «Клермоном» было 4:2, что со «Страсбургом»? Эксперты в один голос утверждали, что будет пробит тотал (забито три мяча), и ждали в старте Головина. Этот прогноз сбылся сразу, Александр начал матч с первых минут.

А «Монако» начал матч с тотального владения (80 на 20). Не торопились хозяева, события не форсировали, прощупывали оборону в позиционном наступлении. Довольно вяло смотрелась вся эта картина, разбавил которую дальним ударом Александр Головин. В створ он не попал, зато, кажется, взбодрил Такуми Минамино. Через пару минут японец сделал гол, причём именно сделал – от начала до конца.

Минамино сначала попытался выполнить обостряющую передачу, но Силла совершил перехват. Тут же сам Такуми вступил в отбор, отвоевал себе мяч и нанёс классный дальний удар, с которым Селс не справился – 1:0. «Страсбург» отошёл от шока через 10 минут и мог счёт сравнивать. Лебо Мотиба выиграл воздух после флангового кросса и пробил головой с пяти метров, каким-то чудом не попав в створ. Загубили свой шанс гости, за что и были наказаны Минамино. В конце тайма японец забил вторым ударом в створ ворот.

Кайо Энрике совершил отбор на чужой половине поля, осмотрелся и через паузу выдал шикарный кросс, замкнул который Такуми Минамино – 2:0. Очень тонкий тайминг и 100-процентная реализация японца. Таким и запомнился первый тайм. А уже во втором (на исходе получаса игры) «Монако» сверкнул ещё разок, доведя дело до разгрома. Камара перехватил мяч и выдал классный пас на ход Минамино, Такуми жадничать не стал и вывел Бен-Йеддера на ударную позицию, капитан «Монако» не подвёл – 3:0.

Хозяева продолжили куражиться. Через правый фланг пришли теперь, Вандерсон прострелил к линии штрафной площади, откуда Минамино пробил в одно касание. Мяч пролетел рядом со штангой. Затем уже Виссам Бен-Йеддер отбросил мяч под удар свежему Матазо, Элиот хлёстко пальнул в угол метров с 20, однако тут голкипер «Страсбурга» Матц Селс сыграл очень круто, в кошачьем прыжке достав мяч.

Вторая победа «Монако» на старте французского сезона. В этот раз обошлось без нервов, Головин и компания очень уверенно разобрались со «Страсбургом» на своём поле.