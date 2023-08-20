Головин – в основе «Монако» на игру со «Страсбургом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в основном составе своего клуба на матч французской Лиги 1 против «Страсбурга». Команды встретятся в рамках второго тура турнира.

«Монако»: Кён, Кайо, Магасса, Марипан, Матсима, Скардовелли, Фофана, Камара, Минамино, Головин, Бен-Йеддер;

«Страсбург»: Селс, Абакар, Ньямси, Дукуре, Делен, Деминге, Прчич, Беллегард, Гильберт, Мотиба, Гамейро;

Напомним, что после первого тура монегаски набрали три очка – клубу удалось обыграть в рамках тура стартового «Клермон» - 4:2.

Следить за игрой клуба Головина в текстовом онлайн-формате можно в трансляции от LiveResult.ru.