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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в основе «Монако» на игру со «Страсбургом»

20 Августа 2023 • 19:19 Комментировать
Монако
0:0
Страсбург
1 1.75 X 4.10 2 4.30
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в основном составе своего клуба на матч французской Лиги 1 против «Страсбурга». Команды встретятся в рамках второго тура турнира.

«Монако»: Кён, Кайо, Магасса, Марипан, Матсима, Скардовелли, Фофана, Камара, Минамино, Головин, Бен-Йеддер;

«Страсбург»: Селс, Абакар, Ньямси, Дукуре, Делен, Деминге, Прчич, Беллегард, Гильберт, Мотиба, Гамейро;

Напомним, что после первого тура монегаски набрали три очка – клубу удалось обыграть в рамках тура стартового «Клермон» - 4:2.

Следить за игрой клуба Головина в текстовом онлайн-формате можно в трансляции от LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Страсбург
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