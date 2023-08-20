Отец Кузяева: «Гавр» прибавляет, рад, что Далер забил

Адьям Кузяев, отец хавбека «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на первый гол футболиста в составе новой команды.

Далер Кузяев отметился красивым забитым мячом в матче второго тура чемпионата Франции в ворота «Бреста». Однако это не помогло «Гавру» зацепить очки в данном поединке. Встреча завершилась со счетом 1:2.

«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — приводит слова Кузяева издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре Лиги 1 «Гавр» будет гостить у «Ренна». Матч состоится 27 августа. Начало игры запланировано на 14:00 по мск.