«Реймс» не оставил шансов «Клермону»

Во втором туре чемпионата Франции «Реймс» и «Клермон» боролись за первые очки в сезоне. Моментов было не так много, несмотря на быстрый гол хозяев. На 17-й минуте Маршал Манетси здорово пробил головой. Мохаммед Дарами мог снимать все вопросы о победителе, но голкипер был против - сэйв. И все же на 86-й минуте «Реймс» забил снова, Дарами замкнул передачу Дзюни Ито - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Манетси Маршал17'
|(2:0) Дарами Мохаммед86'
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Уилсон-Эсбранд Джош61' (Де Смет Тибо (61') •Ричардсон Амир73' (Теума Тедди (73') •Матусива Азор•Ито Дзюня•Манетси Маршал86' (Атангана-Эдоа Валентин (86') •Накамура Кейто61' (Дарами Мохаммед (61') •Дьяките Умар73' (Mamadou Diakhon (73')
Запасные: Салама Амин•Ольеро Александр•Хадра Реда•Кейта Чейк
Диао Мори•Сейду Алиду•Ветеска Матеуш87' (Бутубба Биляль (87') •Пельмар Анди•Зеффан Мехди72' (Конате Шейк (72') •Гоналон Максим•Гастьен Йоан61' (Андрич Комнен (61') •Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Чам Мухаммед•Киэ Грежон61' (Маньен Йоанн (61') •Аллевина Джим73' (Бела Жереми (73')
Запасные: Кейта Хабиб•Армугом Йоэль•Ожье Флоран•Ндиайе Массамба
20 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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