«Реймс» не оставил шансов «Клермону»

Во втором туре чемпионата Франции «Реймс» и «Клермон» боролись за первые очки в сезоне. Моментов было не так много, несмотря на быстрый гол хозяев. На 17-й минуте Маршал Манетси здорово пробил головой. Мохаммед Дарами мог снимать все вопросы о победителе, но голкипер был против - сэйв. И все же на 86-й минуте «Реймс» забил снова, Дарами замкнул передачу Дзюни Ито - 2:0.