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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» не оставил шансов «Клермону»

20 Августа 2023 • 18:00 Комментировать
Реймс
2:0
Клермон
окончен

Во втором туре чемпионата Франции «Реймс» и «Клермон» боролись за первые очки в сезоне. Моментов было не так много, несмотря на быстрый гол хозяев. На 17-й минуте Маршал Манетси здорово пробил головой. Мохаммед Дарами мог снимать все вопросы о победителе, но голкипер был против - сэйв. И все же на 86-й минуте «Реймс» забил снова, Дарами замкнул передачу Дзюни Ито - 2:0.

Протокол игры  
Реймс2:0Клермон
(1:0) Манетси Маршал17'  
(2:0) Дарами Мохаммед86'  
Диуф ЙеваннФоке ТомасАгбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисУилсон-Эсбранд Джош 61' (Де Смет Тибо ( 61') Ричардсон Амир 73' (Теума Тедди ( 73') Матусива АзорИто ДзюняМанетси Маршал 86' (Атангана-Эдоа Валентин ( 86') Накамура Кейто 61' (Дарами Мохаммед ( 61') Дьяките Умар 73' (Mamadou Diakhon ( 73')
Запасные: Салама АминОльеро АлександрХадра РедаКейта Чейк
Диао МориСейду АлидуВетеска Матеуш 87' (Бутубба Биляль ( 87') Пельмар АндиЗеффан Мехди 72' (Конате Шейк ( 72') Гоналон МаксимГастьен Йоан 61' (Андрич Комнен ( 61') Вивальдо Боргес до Сантос НетоЧам МухаммедКиэ Грежон 61' (Маньен Йоанн ( 61') Аллевина Джим 73' (Бела Жереми ( 73')
Запасные: Кейта ХабибАрмугом ЙоэльОжье ФлоранНдиайе Массамба
20 августа. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Клермон
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