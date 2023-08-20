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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» не смогла забить победный гол в ворота «Лорьяна»

20 Августа 2023 • 17:57 Комментировать
Лорьян
1:1
Ницца
окончен

Стартовавшие с ничейных результатов «Лорьян» и «Ницца» встретились во втором туре чемпионата Франции. После вялого первого тайма команды разыгрались. Голкипер хозяев с трудом парировал удар Эванна Гессана, но вскоре тот имел еще один супермомент и открыл счет на добивании. Спустя несколько минут Сирине Дукуре отыграл перевес гостей. 1:1, несмотря на доминирование «Ниццы».

Протокол игры  
Лорьян1:1Ницца
  64'Гессан Эванн (0:1)
(1:1) Дукуре Сирине77'  
Мвого ИвонМеите Бамо 57' (Ле Бри Тео ( 57') Лапорт Жульен  53'Тальби МонтассарКалюлю ГедеонАбергель ЛоранПонсо Жульен 86' (Инносент Бонке ( 86') Ле Гофф Венсан 57' (Йонгва Дарлин ( 57') Февр РоменБамба Дьенг 72' (Дукуре Сирине ( 72') Макенго Жан-Виктор 71' (Крупи Эли Джуниор ( 71')
Запасные: Силла ДембоМанноне ВитоМенди Формоз IIIПабло Пажис
Булка МарцинАталь ЮсефРосарио ПаблоДанте БонфимБар МельвенСансон Морган  52' 78' (Буанани Бадредин ( 78') Ндайишимийе ЮссуфТюрам КефренЛаборд Гаэтан 89' (Браими Билаль ( 89') Гессан Эванн 83' (Моффи Теремас ( 83') Диоп Софьян 78' (Будауи Хишем ( 78')
Запасные: Бульхенди ТеддиЛотомба ЖорданБелахяне РедаАмрауи АюбБека Бека Алексис
20 августа. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Ницца Лорьян
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