«Ницца» не смогла забить победный гол в ворота «Лорьяна»

Стартовавшие с ничейных результатов «Лорьян» и «Ницца» встретились во втором туре чемпионата Франции. После вялого первого тайма команды разыгрались. Голкипер хозяев с трудом парировал удар Эванна Гессана, но вскоре тот имел еще один супермомент и открыл счет на добивании. Спустя несколько минут Сирине Дукуре отыграл перевес гостей. 1:1, несмотря на доминирование «Ниццы».
Протокол игры
|64'Гессан Эванн (0:1)
|(1:1) Дукуре Сирине77'
Мвого Ивон•Меите Бамо57' (Ле Бри Тео (57') •Лапорт Жульен• 53'Тальби Монтассар•Калюлю Гедеон•Абергель Лоран•Понсо Жульен86' (Инносент Бонке (86') •Ле Гофф Венсан57' (Йонгва Дарлин (57') •Февр Ромен•Бамба Дьенг72' (Дукуре Сирине (72') •Макенго Жан-Виктор71' (Крупи Эли Джуниор (71')
Запасные: Силла Дембо•Манноне Вито•Менди Формоз III•Пабло Пажис
Булка Марцин•Аталь Юсеф•Росарио Пабло•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган 52'78' (Буанани Бадредин (78') •Ндайишимийе Юссуф•Тюрам Кефрен•Лаборд Гаэтан89' (Браими Билаль (89') •Гессан Эванн83' (Моффи Теремас (83') •Диоп Софьян78' (Будауи Хишем (78')
20 августа. Стадион "Стад де Мустуар".
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