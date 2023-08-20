«Ницца» не смогла забить победный гол в ворота «Лорьяна»

Стартовавшие с ничейных результатов «Лорьян» и «Ницца» встретились во втором туре чемпионата Франции. После вялого первого тайма команды разыгрались. Голкипер хозяев с трудом парировал удар Эванна Гессана, но вскоре тот имел еще один супермомент и открыл счет на добивании. Спустя несколько минут Сирине Дукуре отыграл перевес гостей. 1:1, несмотря на доминирование «Ниццы».