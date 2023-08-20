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Чемпионат Франции. Лига 1

Красивый гол Кузяева в девятку не уберёг «Гавр» от домашнего проигрыша «Бресту»

20 Августа 2023 • 17:55 Комментировать
Гавр
1:2
Брест
окончен

«Гавр» с Далером Кузяевым в стартовом составе принимал в родных стенах «Брест» в матче второго тура чемпионата Франции.

Протокол игры  
Гавр1:2Брест
  28'Дель Кастильо Ромен (0:1)
(1:1) Кузяев Далер52'  
  56'Брассье Лилиан (1:2)
Десма АртурСальмье ЙоаннСанганте АрунаЛьорис ГотьеКасимир Хосуэ 46' (Грандсир Самуэль ( 46') Опери КристоферН'диайе Рассул 67' (Кечта Яссин ( 67') Туре Абдулайе 84' (Сабби Эммануэль ( 84') Кузяев ДалерСумаре Исса 67' (Логбо Энди ( 67') Алиуи Набиль 67' (Джуджу Антуан ( 67')
Запасные: Горжелен МатьёНего ЛоикЮте-Кинкуэ Этьенн
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиКамара Махди  47' 60' (Мунье Стив ( 60') Маньетти Уго 70' (Перейра-Лаже Матиаш ( 70') Лис-Мелу ПьеррДель Кастильо Ромен 84' (Мбок Хианга ( 84') Ле Дуарон Жереми 84' (Камблан Аксель ( 84'  89') Сатриано Мартин 60' (Мартен Жонас ( 60')
Запасные: Кудерт ГрегуарЭрей КристофДари АшрафДембеле Карамоко Кадер
20 августа. Стадион "Осеан" (Гавр).

Этот матч не был дебютным для Кузяева в составе «Гавра», поскольку на прошлых выходных он провёл 86 минут во встрече с «Монпелье». Там была зафиксирована ничья 2:2. Интересно, что когда Кузяев уходил на замену, его команда вела в счёте, но потом она пропустила второй гол в самой концовке.

«Брест» в первом туре также пропустил два мяча – от «Ланса». Однако в чужие ворота «пираты» забили трижды и поэтому одержали победу. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции «Брест» финишировал на четырнадцатом месте, в то время как «Гавр» потратил предыдущий сезон на выход из Лиги 2 в Лигу 1.

Хозяева начали отчётный матч вроде с преимуществом, но не могли воплотить его в изменение счёта на табло. В частности, Абдулайе Туре надо было лучше пробивать издали, попадать в правый угол. А вот к двадцатой минуте гости уже вполне освоились и подловили «Гавр» на ошибке, но счёт открыть тоже пока не сумели.

После обрезки хозяев недалеко от своей штрафной площади удар Лис-Мьелу с приличной дистанции заблокировал Шардонне, а отскок пришёлся как раз на Сатриано, который находился в выгодной позиции, однако низом направил мяч прямо в голкипера. Это был достаточно тревожный звоночек для «Гавра», прямо скажем.

На 23-й минуте дель Кастильо навесил с правого края, Сатриано поборолся с Десмой, и состоялось добивание Махди Камара, которое не смог предотвратить Кузяев и которое отразил вратарь. Но потенциальное взятие ворот всё равно не засчиталось бы, так как было зафиксировано нарушение в атаке Сатриано на Десме.

Неплохой отрезок проводил «Брест», и вскоре это всё же вылилось в забитый гол гостей. Брэдли Локо выполнил прострел с левого фланга, никто из защитников хозяев не дотянулся до мяча, и поэтому Ромен дель Кастильо не имел препятствий, чтобы кручёным образом отправить мяч под левую девятку (0:1).

Так, а что там Кузяев? Теоретически мог Далер выдать голевую передачу на 38-й минуте. С левого фланга навесил тогда экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» на голову Казимира, а тот в единоборстве с Локо нанёс головой несильный удар значительно правее створа. Свою работу в той ситуации Кузяев выполнил, дело было за партнёром.

Под конец тайма «Гавр» ещё всполошился и вполне реально мог сравнять счёт в раздевалку. Опери осуществил подачу с левого края, Ндиайе пробил по воротам, а Бизот не самым лучшим образом отразил сферу на Сумаре, который с нескольких метров бахнул выше перекладины. Небрежно нападающий хозяев отнёсся к своему моменту.

Как выяснилось, не забив гол в раздевалку, «Гавр» забил гол из раздевалки. И кто стал его автором? Кузяев. В своём стиле, как он умеет, плюс-минус дальним ударом. Примерно с линии штрафной площади. После низовой передачи Опери с левого фланга Далер красиво впечатал мяч в правую девятку и сделал счёт 1:1.

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Впрочем, недолго для «Гавра» музыка играла. Хорошая, имеется в виду, музыка. Не поддержали партнёры почин Кузяева. Через четыре минуты дель Кастильо подал угловой слева, а Брассье головой почему-то без сопротивления легко поразил цель (1:2). Надо же как-то внимательней действовать при стандартах у своих ворот.

А в атаке, кажется, нашли «небесные» хороший комбинационный вариант с Кузяевым. Вновь последовал на Далера прострел с левого фланга – Алиуи делал эту передачу. Попытка Кузяева на сей раз была накрыта, а на подхвате Абдулайе Туре переместил мяч в руки Бизота. Не получилось резкого дубля у экс-полузащитника «Зенита».

Понимая, что дело клонится к концу матча, хозяева заметно усилили давление на оборонительные ряды соперника. Ставку сделали на удары со средних и дальних дистанций. Алиуи и Кеште не смогли пробить Бизота. Возник новый шанс и у Кузяева, однако Далер направил мяч выше перекладины. Абдулайе Туре также не попал в створ.

В концовке гости смогли несколько отодвинуть игру от своих ворот и удержать победный для себя счёт относительно спокойно. Поражение оставило «Гавр» с одним очком по итогам двух туров, в то время как «Брест» имеет шесть баллов за счёт пары побед на старте чемпионата. Не спас «небесных» гол Кузяева от домашнего проигрыша.

Кирилл Иванцов

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Гавр Брест Чемпионат Франции Лига 1 Далер Кузяев
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