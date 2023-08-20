​Кузяев забил первый гол в чемпионате Франции

В воскресенье матч второго тура чемпионата Франции проводят «Гавр» и «Брест». Гости открыли счёт на исходе получаса игрового времени, но хозяева восстановили статус-кво вскоре после перерыва. Автором гола стал российский полузащитник Далер Кузяев, который после флангового прострела пробил в касание точно в верхний угол.

Для Кузяева это первый гол во французской Лиге 1. Состав «Гавра» 30-летний полузащитник пополнил в летнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента вскоре после истечения срока контракта с «Зенитом».

Напомним, что в первом туре Лиги 1 «Гавр» разошёлся миром с «Монпелье» - 2:2.