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​Фанаты «Лорьяна» выступили против Менди – футболиста оскорбили

20 Августа 2023 • 16:41 Комментировать

Недавно с защитника Бенжамена Менди были сняты все обвинения в преступлениях сексуального характера. Вскоре после этого футболист нашёл себе клуб – Менди подписал контракт с «Лорьяном». Впрочем, болельщики этого клуба не рады видеть Бенжамена в команде. Накануне они вывесили баннеры, в которых выразили свою жёсткую позицию.

«Никаких насильников на наших стадионах», «Пусть мир футбола очистит свои ряды», - баннеры с такими надписями показали фанаты «Лорьяна», о чём сообщается на портале Reddit.

Очевидно, для фанатов «Лорьяна» оправдательные приговоры Бенжамена Менди не являются серьёзным аргументом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Бенжамен Менди
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