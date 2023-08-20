​Фанаты «Лорьяна» выступили против Менди – футболиста оскорбили

Недавно с защитника Бенжамена Менди были сняты все обвинения в преступлениях сексуального характера. Вскоре после этого футболист нашёл себе клуб – Менди подписал контракт с «Лорьяном». Впрочем, болельщики этого клуба не рады видеть Бенжамена в команде. Накануне они вывесили баннеры, в которых выразили свою жёсткую позицию.

«Никаких насильников на наших стадионах», «Пусть мир футбола очистит свои ряды», - баннеры с такими надписями показали фанаты «Лорьяна», о чём сообщается на портале Reddit.

Очевидно, для фанатов «Лорьяна» оправдательные приговоры Бенжамена Менди не являются серьёзным аргументом.