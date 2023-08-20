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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» не без проблем обыграл «Нант»

20 Августа 2023 • 16:05 Комментировать
Лилль
2:0
Нант
окончен

«Лилль» с «Нантом» провели матч второго тура Лиги 1. «Доги» играли ярче и заслуженно победили. На 43-й минуте Джонатан Дэвид запустил мяч в перекладину. Он же открыл счет в середине второго тайма, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. С 78-й минуты хозяева играли вдесятером, так как Александро Рибейро удалили за фол последней надежды. Гости сразу отыгрались, но Стредер Аллюа находился в офсайде. В компенсированное время «Нант» едва не забил - свой шанс упустил Абдул-Кадер Бамба, а соперник в ответ удвоил счет, Адам Уна снял все вопросы - 2:0.

Протокол игры  
Лилль2:0Нант
(1:0) Дэвид Джонатан66'  
(2:0) Уна Адам90'  
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоДиаките БафодеРибейро Александро  78'Исмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес Анхель 90' (Языджи Юсуф ( 90') Жегрова Эдон 71' (Кавалейру Иван ( 71') Кабелла Реми 81' (Йоро Лени ( 81') Харальдссон Хакон-Арнар 70' (Уна Адам ( 70') Дэвид Джонатан 90' (Балеба Карлос ( 90')
Запасные: Якубех АдамВиржинюс АланГудмундссон ГабриэльМирамон Игнасио
Дескамп РемиПьер-Габриэль РонаэльКастеллетто Жан-Шарль  47'Паллуа Николя  32'Мерлин КвентинДуглас Гомес 72' (Маркус Аленсар ( 72') Чиривелья ПедроКоко Маркус 65' (Аппюа Стредер ( 65') Молле Флоран 64' (Мутуссами Самуэль ( 64') Саймон Мозес 73' (Бамба Абдул-Кадер ( 73') Мохамед Мостафа
Запасные: Мишель ДиасМепийу БастьенПетрич ДенисСиссоко МуссаДьяк Ламин
20 августа. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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