«Лилль» не без проблем обыграл «Нант»

«Лилль» с «Нантом» провели матч второго тура Лиги 1. «Доги» играли ярче и заслуженно победили. На 43-й минуте Джонатан Дэвид запустил мяч в перекладину. Он же открыл счет в середине второго тайма, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. С 78-й минуты хозяева играли вдесятером, так как Александро Рибейро удалили за фол последней надежды. Гости сразу отыгрались, но Стредер Аллюа находился в офсайде. В компенсированное время «Нант» едва не забил - свой шанс упустил Абдул-Кадер Бамба, а соперник в ответ удвоил счет, Адам Уна снял все вопросы - 2:0.