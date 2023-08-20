«Лилль» не без проблем обыграл «Нант»

«Лилль» с «Нантом» провели матч второго тура Лиги 1. «Доги» играли ярче и заслуженно победили. На 43-й минуте Джонатан Дэвид запустил мяч в перекладину. Он же открыл счет в середине второго тайма, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. С 78-й минуты хозяева играли вдесятером, так как Александро Рибейро удалили за фол последней надежды. Гости сразу отыгрались, но Стредер Аллюа находился в офсайде. В компенсированное время «Нант» едва не забил - свой шанс упустил Абдул-Кадер Бамба, а соперник в ответ удвоил счет, Адам Уна снял все вопросы - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан66'
|(2:0) Уна Адам90'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Диаките Бафоде•Рибейро Александро• 78'Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель90' (Языджи Юсуф (90') •Жегрова Эдон71' (Кавалейру Иван (71') •Кабелла Реми81' (Йоро Лени (81') •Харальдссон Хакон-Арнар70' (Уна Адам (70') •Дэвид Джонатан90' (Балеба Карлос (90')
Дескамп Реми•Пьер-Габриэль Ронаэль•Кастеллетто Жан-Шарль• 47'Паллуа Николя• 32'Мерлин Квентин•Дуглас Гомес72' (Маркус Аленсар (72') •Чиривелья Педро•Коко Маркус65' (Аппюа Стредер (65') •Молле Флоран64' (Мутуссами Самуэль (64') •Саймон Мозес73' (Бамба Абдул-Кадер (73') •Мохамед Мостафа
20 августа. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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