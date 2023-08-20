​Верратти близок к трансферу в саудовский клуб

Полузащитник Марко Верратти близок к трансферу из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Ахли». Как сообщает на своих страницах издание Corriere della Sera, 30-летний футболист уже договорился с этим клубом об условиях личного контракта.

Верратти покинет «ПСЖ» после одиннадцати сезонов в клубе. В 2012 году Марко перебирался в парижский клуб из «Пескары». За это время итальянец провёл 416 официальных матчей, в которых забил 11 голов и отдал 61 результативный пас на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марко Верратти в 40 миллионов евро.