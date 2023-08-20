Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» в матче чемпионата Франции с «Брестом»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в стартовый состав команды на матч второго тура чемпионата Франции с «Брестом».

Встреча «Гавра» и «Бреста» пройдет сегодня, 20 августа. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени.

Полностью состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Сальмье, Санганте, Льорис, Касимир, Кузяев, Таргаллин, Н’диайе, Опери, Алиуи, Сумаре.

Напомним, в первом туре Лиги 1 новичок чемпионата сыграл вничью с «Монпелье» (2:2). 30-летний Кузяев вышел в основном составе и провел на поле 86 минут, не отметившись результативными действиями.