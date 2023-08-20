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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Лиона» Блан: Возможно, придётся меня уволить

20 Августа 2023 • 14:26 Комментировать
Ницца
...
Лион
27.08 21:45

«Лион» начал новый чемпионат Франции с двух поражений – от «Страсбурга» (1:2) и «Монпелье» (1:4). После крупного домашнего поражения в субботу рулевой «ткачей» Лоран Блан дал флеш-интервью для Amazon Prime.

- Что нужно изменить в «Лионе»?

- Нужно сменить тренера.  

- Вы хотите уйти из «Лиона»?

- Нет. Но вы спрашиваете меня, что нужно сделать, и я говорю, что, возможно, придётся сменить тренера.

Следующий матч Лиги 1 «Лион» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Лорана Блана будет играть против «Ниццы» на выезде.

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции «Лион» занял седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан
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НИЦЦА ЛИОН
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