Тренер «Лиона» Блан: Возможно, придётся меня уволить

«Лион» начал новый чемпионат Франции с двух поражений – от «Страсбурга» (1:2) и «Монпелье» (1:4). После крупного домашнего поражения в субботу рулевой «ткачей» Лоран Блан дал флеш-интервью для Amazon Prime.

- Что нужно изменить в «Лионе»?

- Нужно сменить тренера.

- Вы хотите уйти из «Лиона»?

- Нет. Но вы спрашиваете меня, что нужно сделать, и я говорю, что, возможно, придётся сменить тренера.

Следующий матч Лиги 1 «Лион» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Лорана Блана будет играть против «Ниццы» на выезде.

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции «Лион» занял седьмое место.