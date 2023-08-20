Мбаппе - фанатам «ПСЖ»: «Я остаюсь»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к болельщикам команды после гола в поединке второго тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1).

Нападающий реализовал пенальти, после чего подбежал к трибуне с парижскими фанатами и закричал: «Я остаюсь». Об этом рапортуют журналисты GFFN.

Напомним, что ранее Мбаппе отказался продлить контракт с «ПСЖ». Из-за этого звезду временно отстранили от команды. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

Спустя некоторое время стороны наладили отношения, и футболист вернулся в ряды первой команды.

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