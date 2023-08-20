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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике отказался объяснять, почему Мбаппе и Дембеле не вышли в старте

20 Августа 2023 • 03:04 Комментировать
Тулуза
1:1
ПСЖ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос об отсутствии Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле в стартовом составе на матч с «Тулузой».

Оба звёздных француза появились на поле лишь на 51-й минуте поединка второго тура Лиги 1. На 62-й минуте Мбаппе зажёг своё имя на табло, реализовав одиннадцатиметровый, однако в концовке «Тулуза» сравняла счёт и ушла от поражения.

«Почему Мбаппе и Дембеле не вышли с первых минут? Я тренер, я выбираю игроков, которые выходят в стартовом составе. Вот и всё», – заявил в послематчевом интервью Canal+ испанский наставник.

Напомним, что субботний матч против «Тулузы» стал первым в текущем сезоне как для Килиана Мбаппе, так и для Усмана Дембеле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле
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