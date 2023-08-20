Люка Эрнандес: «Играть с Мбаппе – большая гордость»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес рассказал, что думает о своём одноклубнике Килиане Мбаппе.

24-летний нападающий вернулся в составе парижан после конфликта с руководством. В субботнем матче против «Тулузы» звёздный игрок вышел на замену на 51-й минуте, а на 62-й реализовал пенальти, что, впрочем, не помогло столичному гранду победить – встреча завершилась со счётом 1:1.

«Килиан – выдающийся футболист, всем это известно. Играть с ним в одной команде – большая гордость. Мы отлично ладим. Он очень важен для «ПСЖ», и я надеюсь, что он поможет нам в этом сезоне», – приводит журналист Баптист Дюрьё слова Эрнандеса, этим летом перешедшего в «ПСЖ» из «Баварии».