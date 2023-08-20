Луис Энрике оценил игру «ПСЖ» в ничейном матче с «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о новой осечке команды.

Парижане набрали всего два очка в двух стартовых турах Лиги 1. В субботу действующие чемпионы Франции упустили победу в поединке с «Тулузой» (1:1).

«Мы сильно разочарованы, потому что должны были выиграть. Во втором тайме мы утратили контроль, недостаточно хорошо обращались с мячом, а затем пропустили гол. Мы не можем позволять себе подобное, если хотим быть конкурентоспособными в чемпионате и Лиге чемпионов.

Волнуюсь ли я? Нет, это лишь начало сезона. Команда ещё далека от того состояния, в котором я хочу её видеть, что особенно касается игры в атаке. Но мы не останавливаемся», – сказал в интервью Canal+ Энрике.