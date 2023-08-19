Мбаппе вернулся на поле и сразу забил, но «ПСЖ» снова без победы

Чемпион Лиги 1, «ПСЖ», робко стартует в новом сезоне. После нулевой ничьей с «Лорьяном» столичная команда гостила у «Тулузы». Подопечные Луиса Энрике почти постоянно катали мяч, но имели не так и много опасных моментов. В конце первого тайма Гонсалу Рамуш дважды опасно бил, но мяч не попадал в створ. Также португалец мог заработать пенальти, но перед падением в штрафной был офсайд. Уоррен Заир-Эмери дальним ударом послал мяч в сетку, но и здесь вне игры. На 51-й минуте в игру вступили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Последний заработал пенальти и сам его реализовал. Витинья оказался один на один с голкипером и с острого угла не попал в рамку. В самом конце игры «Тулуза» отыгралась и также с пенальти, Закария Абухляль переиграл с точки Джанлуиджи Доннарумму.

1:1, «ПСЖ» по-прежнему без побед.