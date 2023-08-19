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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе вернулся на поле и сразу забил, но «ПСЖ» снова без победы

19 Августа 2023 • 23:58 Комментировать (1)
Тулуза
1:1
ПСЖ
окончен

Чемпион Лиги 1, «ПСЖ», робко стартует в новом сезоне. После нулевой ничьей с «Лорьяном» столичная команда гостила у «Тулузы». Подопечные Луиса Энрике почти постоянно катали мяч, но имели не так и много опасных моментов. В конце первого тайма Гонсалу Рамуш дважды опасно бил, но мяч не попадал в створ. Также португалец мог заработать пенальти, но перед падением в штрафной был офсайд. Уоррен Заир-Эмери дальним ударом послал мяч в сетку, но и здесь вне игры. На 51-й минуте в игру вступили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Последний заработал пенальти и сам его реализовал. Витинья оказался один на один с голкипером и с острого угла не попал в рамку. В самом конце игры «Тулуза» отыгралась и также с пенальти, Закария Абухляль переиграл с точки Джанлуиджи Доннарумму.

1:1, «ПСЖ» по-прежнему без побед.

Протокол игры  
Тулуза1:1ПСЖ
  62'Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Абухляль Закария87'  
Рестес ГийомКоста ЛоганНиколайсен РасмусДиарра МуссаДеслер МиккелКассерес Кристиан 71' (Шмидт Никлас ( 71') Сьерро ВенсанСуасо ГабриэльАбухляль ЗакарияДаллинга Тийс 71' (Беграуи Янис ( 71') Магри Франк 57' (Генро Денис ( 57')
Запасные: Домингес АлексМависса КристианБангре МамадиКаманзи УорренХелаберт СесарРуо Антони
Доннарумма Джанлуиджи  86'Хакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес Люка 78' (Данилу Перейра ( 78') Заир-Эмери УорренУгарте Мануэль  81'Фабиан Руис 51' (Мбаппе Килиан ( 51') Витинья II 78' (Солер Карлос ( 78') Рамуш ГонсалуКан-Ин Ли  45' 51' (Дембеле Усман ( 51')
Запасные: Н'Дур ШерЭкитике УгоАсенсио МаркоНавас КейлорКюрзава Левен
19 августа. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Августа 2023 в 00:01
Валенки ..
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