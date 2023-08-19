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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» дома разгромно проиграл «Монпелье»

19 Августа 2023 • 21:57 Комментировать
Лион
1:4
Монпелье
окончен

«Лион» неудачно начал новый сезон чемпионата Франции, уступив «Страсбургу». Как оказалось, то поражение не было случайным. «Ткачи» снова проиграли по итогам матча второго тура, уступив дома «Монпелье». Арно Норден метко пробил на 20-й минуте, Акор Адамс удвоил перевес гостей, но ненадолго - вне игры. А вот рейд Мусса аль-Тамари с прицельным ударом был по всем правилам - 2:0.  Аль-Тамари в контратаке вовсе сделал счет разгромным, но вскоре Александр Ляказетт забил гол престижа, а на  80-й минуте вовсе был удален. Перед финальным свистком Адамс таки забил чистый гол - 4:1.

Протокол игры  
Лион1:4Монпелье
  20'Норден Арно (0:1)
  39'Аль-Тамари Мусса (0:2)
  66'Аль-Тамари Мусса (0:3)
(1:3) Ляказетт Александр69'  
  89'Адамс Акор (1:4)
Риу РемиКумбеди Саэль  45'Чалета-Цар ДуеДиоманде Синали  13'Тальяфико Николас  83'Какере Максанс 69' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 69') Лепнан Йоанн  29'Баркола БредлиШерки РайанДжеффиньо 69' (Сарр Амин ( 69') Ляказетт Александр  80'
Запасные: Сарр Мамаду-НабиКадевере ТиноПатуйе МатьеРен-Аделед ЖеффМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш Мохамед
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен КристоферКуяте Кики  51'Силла ИссиагаШотар ЖорисФерри ЖорданАль-Тамари МуссаСаванье Тежи 89' (Леруа Лео ( 89') Норден Арно 63' (Хазри Вахби ( 63') Адамс Акор
Запасные: Омерагич БечирДиздаревич БелминТшато ЭнзоЭстев МаксимДелайе СашаФаяд ХалилБерто Димитри
19 августа. Стадион "Гроупама Арена".

 

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