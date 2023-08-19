«Лион» дома разгромно проиграл «Монпелье»

«Лион» неудачно начал новый сезон чемпионата Франции, уступив «Страсбургу». Как оказалось, то поражение не было случайным. «Ткачи» снова проиграли по итогам матча второго тура, уступив дома «Монпелье». Арно Норден метко пробил на 20-й минуте, Акор Адамс удвоил перевес гостей, но ненадолго - вне игры. А вот рейд Мусса аль-Тамари с прицельным ударом был по всем правилам - 2:0. Аль-Тамари в контратаке вовсе сделал счет разгромным, но вскоре Александр Ляказетт забил гол престижа, а на 80-й минуте вовсе был удален. Перед финальным свистком Адамс таки забил чистый гол - 4:1.