«Лион» дома разгромно проиграл «Монпелье»

«Лион» неудачно начал новый сезон чемпионата Франции, уступив «Страсбургу». Как оказалось, то поражение не было случайным. «Ткачи» снова проиграли по итогам матча второго тура, уступив дома «Монпелье». Арно Норден метко пробил на 20-й минуте, Акор Адамс удвоил перевес гостей, но ненадолго - вне игры. А вот рейд Мусса аль-Тамари с прицельным ударом был по всем правилам - 2:0. Аль-Тамари в контратаке вовсе сделал счет разгромным, но вскоре Александр Ляказетт забил гол престижа, а на 80-й минуте вовсе был удален. Перед финальным свистком Адамс таки забил чистый гол - 4:1.
Протокол игры
|20'Норден Арно (0:1)
|39'Аль-Тамари Мусса (0:2)
|66'Аль-Тамари Мусса (0:3)
|(1:3) Ляказетт Александр69'
|89'Адамс Акор (1:4)
Риу Реми•Кумбеди Саэль• 45'Чалета-Цар Дуе•Диоманде Синали• 13'Тальяфико Николас• 83'Какере Максанс69' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (69') •Лепнан Йоанн• 29'Баркола Бредли•Шерки Райан•Джеффиньо69' (Сарр Амин (69') •Ляказетт Александр 80'
19 августа. Стадион "Гроупама Арена".
Бан пользователя