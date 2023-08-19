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Чемпионат Франции. Лига 1

​Сколько Мбаппе зарабатывает в минуту

19 Августа 2023 • 13:13 Комментировать

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» как минимум на сезон 2023/2024. Действующий контракт звёздного форварда рассчитан как раз до конца июня следующего года, и, если верить слухам, Мбаппе может продлить трудовое соглашение ещё на сезон.

На страницах Le Parisien недавно был опубликован рейтинг футболистов с самой высокой зарплатой в мире. В нём Мбаппе расположился на пятой строчке с ежегодным окладом в 75 миллионов долларов. Таким образом, Килиан зарабатывает примерно:

- 6,25 миллиона долларов в месяц;

- 205 тысяч долларов в день;

- 8562 доллара в час;

- 142,7 доллара в минуту;

- 2,38 доллара в секунду.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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